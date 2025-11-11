В удмуртском селе Дебесы прошел фестиваль северной ходьбы

Республиканский фестиваль северной ходьбы состоялся 1 ноября в селе Дебесы Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Дебесского района.
Перед началом соревнований для всех желающих провели мастер-класс от анестезиолога-реаниматолога и действующего инструктора Александра Слободина. Он подробно рассказал об особенностях правильной техники скандинавской ходьбы и ее благотворном влиянии на здоровье. Затем спортсмены отправились на дистанции.
На Сибирском тракте состоялись масс-старт на 500 м и эстафета. Самые выносливые участники отправились преодолевать дистанцию в 2,5 км по тропе здоровья до горы Байгурезь. По итогам соревнований победу в эстафете одержала команда «Каракуловы и Семен» из Дебесского района, а призовые места заняли команды из Шарканского района. В масс-старте на 2,5 км среди женщин первой стала Капиталина Владыкина из Дебес, а среди мужчин сильнейшим оказался Александр Корепанов из Шаркана.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.