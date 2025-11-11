В удмуртском селе Дебесы прошел фестиваль северной ходьбы

На Сибирском тракте состоялись масс-старт на 500 м и эстафета. Самые выносливые участники отправились преодолевать дистанцию в 2,5 км по тропе здоровья до горы Байгурезь. По итогам соревнований победу в эстафете одержала команда «Каракуловы и Семен» из Дебесского района, а призовые места заняли команды из Шарканского района. В масс-старте на 2,5 км среди женщин первой стала Капиталина Владыкина из Дебес, а среди мужчин сильнейшим оказался Александр Корепанов из Шаркана.