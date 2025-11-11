Почему Год уральского рока в Екатеринбурге стартует 4 февраля 2026 года?

Наступающий 2026 год официально объявлен в Екатеринбурге и Свердловской области Годом уральского рока.
Он будет посвящён 40-летию Свердловского рок-клуба. Марафон мероприятий, приуроченных к Году уральского рока, стартует 4 февраля 2026 года. Дело в том, что именно в этот день в 2007 году скончался легендарный автор текстов песен ряда свердловских групп Илья Кормильцев. Сборный концерт «Большой рок-квартирник» в ККТ «Космос» будет посвящён, в том числе, памяти поэта.
В первом отделении прозвучат рок-хиты в сопровождении оркестра B-A-C-H. Их исполнят знаменитые свердловские музыканты: Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («Топ»), Настя Полева, Егор Белкин. Не исключено, что к ним присоединится Вячеслав Бутусов («Наутилус Помпилиус»).
Во втором отделении выступит группа «Урфин Джюс», которой в декабре нынешнего года исполняется 45 лет. Её основатель — дедушка уральского рока Александр Пантыкин — готовит юбилейную программу. После этого у ста зрителей (за отдельную плату или в результате розыгрыша) будет возможность побывать на «Легендарной автограф-сессии» со всеми участниками концерта, приобрести виниловые диски и получить автограф. Часть вырученных от концерта средств направят на благотворительность: покупку музыкальных инструментов и оборудования для школьных групп Свердловской области.