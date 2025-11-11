Почему Год уральского рока в Екатеринбурге стартует 4 февраля 2026 года?

Во втором отделении выступит группа «Урфин Джюс», которой в декабре нынешнего года исполняется 45 лет. Её основатель — дедушка уральского рока Александр Пантыкин — готовит юбилейную программу. После этого у ста зрителей (за отдельную плату или в результате розыгрыша) будет возможность побывать на «Легендарной автограф-сессии» со всеми участниками концерта, приобрести виниловые диски и получить автограф. Часть вырученных от концерта средств направят на благотворительность: покупку музыкальных инструментов и оборудования для школьных групп Свердловской области.