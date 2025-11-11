Жители Башкирии массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета

По предварительным данным, перебои в работе мобильного интернета в регионе могли быть связаны с мерами безопасности. Как ранее пояснял Telegram-канал «Объясняем. Башкортостан», операторы связи могут временно приостанавливать работу вышек сотовой связи, поскольку их сигнал может использоваться для наведения беспилотных летательных аппаратов. Периодическое отключение мобильного интернета создает сложности для навигации дронов, что является одной из превентивных мер противодействия.