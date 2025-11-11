Ричмонд
СВО
В Казанском Кремле организуют бесплатные инклюзивные экскурсии

В ноябре Казанский Кремль проведет серию бесплатных мероприятий для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Источник: ИА Татар-информ

Специальные экскурсии будут сопровождаться тактильными макетами, тифлокомментариями и переводом на русский жестовый язык. На территории Кремля также можно арендовать кресла-коляски и сенсорные рюкзаки. Для этого потребуется предъявить удостоверение о льготах и оставить в залог любой документ.

19 ноября для незрячих и слабовидящих гостей пройдет экскурсия по постоянной экспозиции Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Начало — в 11:00, запись по телефону: +7 (843) 567−81−22.

26 ноября пройдет экскурсия по выставке «Юсуповы. Роскошь сквозь века», где участники смогут познакомиться с наследием одной из самых известных династий Российской империи. Экскурсия будет сопровождаться тактильными макетами и тифлокомментариями. Начало — в 15:00, регистрация по телефону: +7 (843) 567−81−22.

Для глухих и слабослышащих посетителей доступны видеогиды по территории Кремля и музеям на русском жестовом языке. Они размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Доступный музей».

Для детей с ментальными особенностями 14 ноября пройдет экскурсия по Музею Спасской башни. Ребята узнают о строительстве башни, ее изменениях и появлении знаменитых часов и звезды. Начало — в 15:00, регистрация осуществляется онлайн. На каждого ребенка необходим сопровождающий.