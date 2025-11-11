В Казанском Кремле организуют бесплатные инклюзивные экскурсии

Специальные экскурсии будут сопровождаться тактильными макетами, тифлокомментариями и переводом на русский жестовый язык. На территории Кремля также можно арендовать кресла-коляски и сенсорные рюкзаки. Для этого потребуется предъявить удостоверение о льготах и оставить в залог любой документ.