В Тавде Свердловской области завершили первый этап обновления стадиона

В ходе первого этапа было подготовлено основание для современного искусственного покрытия и проведено освещение. Второй этап запланирован на 2026 год. Там появится искусственноe покрытиe для футбольного поля, оборудование беговых дорожек для сдачи норм ГТО, обустройство сектора для толкания ядра и сектора для прыжков в длину, а также установка трибун и сцены и проведение работ по благоустройству прилегающей территории. Обновленный стадион станет ключевым объектом спортивной инфраструктуры округа.