В Тавде Свердловской области завершили первый этап обновления стадиона

Первый этап реконструкции стадиона имени Александра Шерстобитова завершили в городе Тавде Свердловской области. Работы проводились по госпрограмме «Спорт России», сообщили в городском управлении культуры, молодежной политики и спорта.
В ходе первого этапа было подготовлено основание для современного искусственного покрытия и проведено освещение. Второй этап запланирован на 2026 год. Там появится искусственноe покрытиe для футбольного поля, оборудование беговых дорожек для сдачи норм ГТО, обустройство сектора для толкания ядра и сектора для прыжков в длину, а также установка трибун и сцены и проведение работ по благоустройству прилегающей территории. Обновленный стадион станет ключевым объектом спортивной инфраструктуры округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.