В Пензе стартовала обучающая программа для родителей детей с ОВЗ

Программа «Тренинг родительских навыков: девять шагов» для родителей детей с ОВЗ началась в Пензе в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
На занятиях квалифицированные специалисты обучают родителей понимать вербальные и невербальные сигналы, которые подает ребенок, анализировать причины «трудного» поведения и разрабатывать методы его профилактики. Особое внимание уделяется техникам «мягкой» коррекции поведения без давления и конфликтов.
«Наша цель — не просто обучить родителей конкретным приемам, а помочь им обрести уверенность в своих силах. Когда родители видят, что их переживания и трудности знакомы другим семьям, это снимает ощущение одиночества и дает силы для дальнейшей работы. Мы создаем пространство, где родители могут безопасно говорить о сложностях и находить собственные решения, опираясь на рекомендации специалистов», — отметила заведующая отделением сопровождения семей с детьми областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Ольга Богатырева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.