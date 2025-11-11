В Пензе стартовала обучающая программа для родителей детей с ОВЗ

«Наша цель — не просто обучить родителей конкретным приемам, а помочь им обрести уверенность в своих силах. Когда родители видят, что их переживания и трудности знакомы другим семьям, это снимает ощущение одиночества и дает силы для дальнейшей работы. Мы создаем пространство, где родители могут безопасно говорить о сложностях и находить собственные решения, опираясь на рекомендации специалистов», — отметила заведующая отделением сопровождения семей с детьми областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Ольга Богатырева.