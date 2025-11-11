С 14 декабря скоростной поезд между Алматы и Ташкентом начнёт ходить ежедневно

Что изменится?
Вместо трёх рейсов в неделю поезд будет выходить на линию каждый день. Это позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки, что значительно повысит доступность маршрута.
Здесь курсируют составы с повышенным уровнем комфорта: мягкие сиденья, кондиционирование, современное оборудование, биотуалеты и улучшенная шумоизоляция. Пассажиры смогут выбрать места в вагонах разных классов, включая купе и СВ.
Время в пути — 16−17 часов, что делает поезд одним из самых быстрых наземных способов путешествия между двумя крупнейшими городами Центральной Азии. Поезд останавливается на нескольких крупных станциях, включая Шымкент и Сарыагаш. Пограничный и таможенный контроль проводится прямо в вагонах, что делает поездку максимально удобной.