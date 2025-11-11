Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 14 декабря скоростной поезд между Алматы и Ташкентом начнёт ходить ежедневно

Vaib.uz (Узбекистан. 11 ноября). Хорошая новость для путешественников и тех, кто регулярно ездит между Казахстаном и Узбекистаном. Казахстанские железные дороги сообщили, что с 14 декабря скоростной поезд «Алматы — Ташкент — Алматы» переходит на ежедневное расписание.

Источник: Vaib.Uz

Что изменится?

Вместо трёх рейсов в неделю поезд будет выходить на линию каждый день. Это позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки, что значительно повысит доступность маршрута.

Здесь курсируют составы с повышенным уровнем комфорта: мягкие сиденья, кондиционирование, современное оборудование, биотуалеты и улучшенная шумоизоляция. Пассажиры смогут выбрать места в вагонах разных классов, включая купе и СВ.

Время в пути — 16−17 часов, что делает поезд одним из самых быстрых наземных способов путешествия между двумя крупнейшими городами Центральной Азии. Поезд останавливается на нескольких крупных станциях, включая Шымкент и Сарыагаш. Пограничный и таможенный контроль проводится прямо в вагонах, что делает поездку максимально удобной.