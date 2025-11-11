Тайна автоцистерны с надписью «Питьевая вода»: водоканал открестился, вопросы остались

Это не наша машина.
В компании «Тошкент шаҳар сув таъминоти» (Ташкентский водоканал) оперативно отреагировали на публикацию и сразу открестились от странной цистерны.
«На дверях транспортного средства виден знак, указывающий на принадлежность к совершенно другой организации», — подчеркнули в компании.
Правда, на этом разъяснения закончились. К какой именно структуре относится загадочная машина в «Тошкент шаҳар сув таъминоти» почему-то не сообщили. Видимо, в водоканале считают, что каждый ташкентец прекрасно разбирается во всех логотипах городских служб и организаций.
Воду из арыка пить нельзя. А кто хотел?
В водоканале подчеркнули, что источники питьевой воды и спецтранспорт, доставляющий её, находятся под жёстким контролем организаций, ответственных за здоровье граждан. И набирать воду из произвольных мест и использовать её как питьевую запрещено.
Что ж, это хорошо. Только вот никто и не говорил, что это разрешено — наоборот, пользователи справедливо возмутились, увидев, как машина с гордой надписью «Питьевая вода» совершает подозрительные действия с грязной водой из канала.
Вопрос остался открытым.
Таким образом, вопрос, что на самом деле делала эта автоцистерна, остаётся открытым. Ни имя организации, ни объяснение действий водителя, ни цель манипуляций так и не были названы.
Если вы случайно узнали логотип этой организации — пишите в комментариях. Может быть, народная экспертиза поможет раскрыть тайну загадочной «питьевой» автоцистерны быстрее, чем официальные лица.