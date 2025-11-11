Тайна автоцистерны с надписью «Питьевая вода»: водоканал открестился, вопросы остались

Vaib.uz (Узбекистан. 11 ноября). Помните вчерашний резонанс в соцсетях вокруг фото автоцистерны с надписью «Питьевая вода», которая то ли набирала воду из канала, то ли сливала туда содержимое? Пользователь, заснявший этот момент, справедливо задался вопросом: что вообще происходит и почему цистерна для питьевой воды занимается подобными вещами у городского арыка?