Букеровскую премию в 2025 году получил писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть»

Писатель Дэвид Салэй получил Букеровскую премию в 2025 году за роман Flesh («Плоть»). Об этом сообщили организаторы литературной премии на официальном сайте.
Роман «Плоть» — шестое произведение автора. Роман рассказывает о жизни человека по имени Иштван — от юности до среднего возраста. Произведение начинается с шокирующего происшествия, которое происходит, когда подросток Иштван живет с матерью в Венгрии. Затем читатель романа следует за главным героем, который служит в армии, а после переезжает в Лондон, где начинает работать на богачей.
Салэй затрагивает темы мужественности, классовой принадлежности, миграции, травмы, секса и власти, пишет издание The Guardian. Автор получит премию в размере £50 000. Ранее, в 2016 году, его другой роман — All That Man Is — входил в шорт-лист премии, но не получил награду.
По словам председателя жюри, писателя и драматурга Родди Дойла, решение присудить в этом году премию именно Дэвиду Салэю было единогласным. В этом году в состав коллегии, помимо него, вошли актриса Сара Джессика Паркер, писательница Айобами Адебайо, романистка Кайли Рид и писатель Крис Пауэр.
«Эта книга посвящена человеку из рабочего класса, которому обычно не уделяют много внимания», — отметил Дойл, добавив, что автор приглашает читателей «заглянуть за грань».
В 2024 году литературную награду вручили писательнице из Великобритании Саманте Харви за роман «На орбите» об одном дне из жизни четырех астронавтов и двух космонавтов на борту МКС.