Букеровскую премию в 2025 году получил писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть»

Роман «Плоть» — шестое произведение автора. Роман рассказывает о жизни человека по имени Иштван — от юности до среднего возраста. Произведение начинается с шокирующего происшествия, которое происходит, когда подросток Иштван живет с матерью в Венгрии. Затем читатель романа следует за главным героем, который служит в армии, а после переезжает в Лондон, где начинает работать на богачей.