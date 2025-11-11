Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 ноября завершится сезонная навигация пассажирских судов в Ростовской области

На Дону в ноябре завершат навигацию речные пассажирские суда на подводных крыльях.

Источник: Комсомольская правда

23 ноября в Ростовской области завершится сезонная навигация скоростных речных судов на подводных крыльях. Об этом сообщили в телеграм-канале судоходной пассажирской кампании «Дон».

Завершится навигация рейсами по двум маршрутам: Азов — Ростов-на-Дону и Романовская — Ростов-на-Дону.

В октябре сообщалось, что с начала сезона 2025 года на речных судах выполнили 1810 рейсов, всего перевезли 31,9 тысячи пассажиров.

Напомним, компания СПК «Дон», которая занимается речными перевозками в Ростовской области, сейчас использует суда «Валдай 45Р-18» и «Метеор-120Р». Новый «Метеор» ранее совершил первый рейс в станицу Романовскую.