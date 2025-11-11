Ричмонд
DPA: число беженцев с Украины в Евросоюз достигло пика за два года

В сентябре с Украины в Европейский союз бежало больше людей, чем за любой другой месяц за последние два года. Это стало известно из данных статистического управления ЕС Eurostat, опубликованных в понедельник.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет европейское информационное агентство DPA, такой всплеск произошел после ослабления ограничений на выезд для украинских мужчин, которое позволило молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу.

В сентябре временную защиту в Европейском союзе получили около 79 000 украинских беженцев — на 49% больше, чем в августе.

Издание напоминает, что ранее этой категории украинцев, как и мужчинам призывного возраста (от 23 до 60 лет), запрещался выезд из страны из-за военного положения и мобилизации.

Согласно Eurostat, с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года с Украины в Европейский союз бежали более 4,3 млн человек. Большая часть из них обосновалась в Германии — более 1,2 млн (28,3%).

DPA отмечает, что многие украинские беженцы имеют право работать в ЕС и получать социальные пособия и медицинское обслуживание без обращения за убежищем. Около двух месяцев назад страны ЕС продлили этот статус защиты до марта 2027 года.

