DPA: число беженцев с Украины в Евросоюз достигло пика за два года

Как пишет европейское информационное агентство DPA, такой всплеск произошел после ослабления ограничений на выезд для украинских мужчин, которое позволило молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу.
Издание напоминает, что ранее этой категории украинцев, как и мужчинам призывного возраста (от 23 до 60 лет), запрещался выезд из страны из-за военного положения и мобилизации.
DPA отмечает, что многие украинские беженцы имеют право работать в ЕС и получать социальные пособия и медицинское обслуживание без обращения за убежищем. Около двух месяцев назад страны ЕС продлили этот статус защиты до марта 2027 года.