«Это не новый вирус»: Минздрав о заболеваемости среди казахстанцев

На брифинге правительства представители Минздрава сообщили, что нынешняя заболеваемость ОРВИ среди казахстанцев — не новая эпидемия, передает корреспондент NUR.KZ.

«Осень — это пора грусти и ОРВИ, нас так учили лет 30 назад. Это обычный сезонный вирус. Никакой новой эпидемиологической вспышки в стране нет», — сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Замглавы Комитета санэпидконтроля Минздрава Роза Кожапова добавила, что уровень заболеваемости среди казахстанцев сейчас не выше обычного.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппами на уровне ежегодного ожидаемого эпидсезона. У нас, начиная с сентября до конца апреля, эпидсезон идет. Те вирусы, которые на сегодня циркулируют, это из видов вирусов гриппа. О них часто пишут в СМИ как про гонконгский вирус — это не новый вирус, он был выделен еще в 1960-ые годы, когда его впервые установили и выявили. Но сейчас это обычный вирус, который циркулирует у нас каждый год», — сообщила замглавы комитета.