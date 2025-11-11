«Это не новый вирус»: Минздрав о заболеваемости среди казахстанцев

«Осень — это пора грусти и ОРВИ, нас так учили лет 30 назад. Это обычный сезонный вирус. Никакой новой эпидемиологической вспышки в стране нет», — сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Замглавы Комитета санэпидконтроля Минздрава Роза Кожапова добавила, что уровень заболеваемости среди казахстанцев сейчас не выше обычного.
«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппами на уровне ежегодного ожидаемого эпидсезона. У нас, начиная с сентября до конца апреля, эпидсезон идет. Те вирусы, которые на сегодня циркулируют, это из видов вирусов гриппа. О них часто пишут в СМИ как про гонконгский вирус — это не новый вирус, он был выделен еще в 1960-ые годы, когда его впервые установили и выявили. Но сейчас это обычный вирус, который циркулирует у нас каждый год», — сообщила замглавы комитета.