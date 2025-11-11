МАРТ назвал допустимый размер картофеля для продажи в магазинах в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве уточнили, что на межсезонный период 2025 — 2026 годов потребность в «борщевом» наборе составляет 148,78 тысячи тонн. По данным на 17.30 10 ноября 2025 года, в стабфонды уже было заложено 147,91 тысячи тонн, или 96,4% от общей потребности.
В МАРТ подчеркнули: в целях повышения качества, а также удовлетворения потребности белорусов, в ГОСТ были внесены изменения.
«Теперь при реализации допустимый размер картофеля составляет от 45 мм до 80 мм (ранее был от 35 мм до 80 мм)», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Тем временем МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси.
Кстати, Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан.
А еще санслужба проверила магазин Минска после видео с червями в конфетах.