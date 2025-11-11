МАРТ назвал допустимый размер картофеля для продажи в магазинах в Беларуси

В ведомстве уточнили, что на межсезонный период 2025 — 2026 годов потребность в «борщевом» наборе составляет 148,78 тысячи тонн. По данным на 17.30 10 ноября 2025 года, в стабфонды уже было заложено 147,91 тысячи тонн, или 96,4% от общей потребности.