В Фонде капремонта Ростовской области ответили на часто задаваемые вопросы о платежах

У собственников квартир в многоквартирных домах по поводу платежей за капитальный ремонт возникает множество вопросов. Специалисты регионального Фонда капремонта ответили на часто задаваемые вопросы и дали свои разъяснения.
Собственник купил квартиру, но в ней никто не проживает. Должен ли он оплачивать услуги капремонта?
Согласно ст. 158 ЖК РФ, обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт МКД распространяется на всех собственников помещений в доме, с момента возникновения права собственности.
При переходе права собственности на квартиру к новому собственнику переходит и обязательство (в том числе неисполненное) предыдущего владельца по оплате расходов на капитальный ремонт.
При этом взнос на капитальный ремонт не зависит от количества проживающих в квартире лиц.
В случае, если собственник или иные лица не проживают в квартире, это не является основанием для освобождения или перерасчета взносов на капитальный ремонт. Поэтому, необходимо оплачивать поступающие квитанции для того, чтобы избежать пени и начисления долгов.
Пришла квитанция, а в ней к оплате стоит отрицательная сумма или «ноль». Это какая-то ошибка?
Если в итоговой сумме в квитанции значение указано со знаком «-», то это означает аванс (переплату), которая будет учтена в счет будущих начислений взносов.
В случае, если в строке «Всего к оплате с учетом пени, руб» указано значение «0,00», это означает, что производить оплату в этом месяце необходимости нет. То есть, ранее образовавшаяся переплата погасила начисление взноса за текущий период.
Можно ли отказаться от уплаты взносов, если многоквартирный дом построен недавно, в отличном состоянии и не нуждается в капремонте?
В соответствии со статьей 169 ЖК РФ, собственники помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются только собственниками помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также исключенных из Региональной программы капремонта.
Могу ли я не оплачивать взнос, если я проживаю в муниципальной (государственной) квартире?
Наниматели муниципальных (и государственных) квартир не платят взносы на капремонт, потому что это обязанность возложена на собственников, которыми являются представители государственного или муниципального жилищного фонда (часть 1 статьи 154 ЖК).