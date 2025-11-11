Ричмонд
В Фонде капремонта Ростовской области ответили на часто задаваемые вопросы о платежах

Специалисты рассказали о том, нужно ли делать взносы, если в квартире никто не живет, и что делать с отрицательными суммами в квитанциях.

Источник: Комсомольская правда

У собственников квартир в многоквартирных домах по поводу платежей за капитальный ремонт возникает множество вопросов. Специалисты регионального Фонда капремонта ответили на часто задаваемые вопросы и дали свои разъяснения.

Собственник купил квартиру, но в ней никто не проживает. Должен ли он оплачивать услуги капремонта?

Согласно ст. 158 ЖК РФ, обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт МКД распространяется на всех собственников помещений в доме, с момента возникновения права собственности.

При переходе права собственности на квартиру к новому собственнику переходит и обязательство (в том числе неисполненное) предыдущего владельца по оплате расходов на капитальный ремонт.

При этом взнос на капитальный ремонт не зависит от количества проживающих в квартире лиц.

В случае, если собственник или иные лица не проживают в квартире, это не является основанием для освобождения или перерасчета взносов на капитальный ремонт. Поэтому, необходимо оплачивать поступающие квитанции для того, чтобы избежать пени и начисления долгов.

Пришла квитанция, а в ней к оплате стоит отрицательная сумма или «ноль». Это какая-то ошибка?

Если в итоговой сумме в квитанции значение указано со знаком «-», то это означает аванс (переплату), которая будет учтена в счет будущих начислений взносов.

В случае, если в строке «Всего к оплате с учетом пени, руб» указано значение «0,00», это означает, что производить оплату в этом месяце необходимости нет. То есть, ранее образовавшаяся переплата погасила начисление взноса за текущий период.

Можно ли отказаться от уплаты взносов, если многоквартирный дом построен недавно, в отличном состоянии и не нуждается в капремонте?

В соответствии со статьей 169 ЖК РФ, собственники помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются только собственниками помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также исключенных из Региональной программы капремонта.

Могу ли я не оплачивать взнос, если я проживаю в муниципальной (государственной) квартире?

Наниматели муниципальных (и государственных) квартир не платят взносы на капремонт, потому что это обязанность возложена на собственников, которыми являются представители государственного или муниципального жилищного фонда (часть 1 статьи 154 ЖК).