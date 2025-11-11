В школе села Помары Республики Марий Эл прошел урок здоровья

Урок на тему «Если хочешь быть здоров» состоялся на базе центра «Точка роста» в школе села Помары Республики Марий Эл при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Волжского муниципального района.
Под руководством учителя биологии Рамзии Даниловой школьники не только узнали о значимости здорового образа жизни, но и научились измерять пульс и определять частоту сердечных сокращений — сначала в состоянии покоя, а затем после физической нагрузки.
Дети наблюдали за физиологическими изменениями в собственном организме: сравнивали показатели пульса, анализировали различия и обсуждали полученные результаты. Такой практический подход помог ребятам глубже понять работу собственного тела, осознать взаимосвязь между физической активностью и состоянием здоровья, а также сформировать ответственное отношение к своему самочувствию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.