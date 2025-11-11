В волгоградском ЦПКиО оставят шесть входов, и те — с металлодетекторами

Три входа в ЦПКиО в ближайшее время закроют в Волгограде. Все они расположены со стороны улицы Батальонной. Такое решение дирекции объясняют мерами безопасности.
Свободный проход сохранится через шесть центральных входных групп — со стороны улицы Батальонной рядом с парковочным пространством, со стороны ТРК и стадиона «Волгоград Арена». Здесь будут установлены металлодетекторы и пункты частного охранного предприятия.
«Система безопасности на территории парка также включает в себя более 150 камер видеонаблюдения, единую систему звукового оповещения и круглосуточное дежурство ЧОП», — уточняют в пресс-службе парка.
Здесь рассчитывают, что решение о закрытии входов также минимизирует случаи порчи паркового имущества — акты вандализма по-прежнему имеют место в ЦПКиО.