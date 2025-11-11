В Нижневартовскую детскую поликлинику поступил портативный УЗИ-аппарат

Портативный УЗИ-аппарат получила Нижневартовская городская детская поликлиника по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Устройство позволяет качественно исследовать широкий спектр областей организма, среди которых брюшная полость, гинекологические и акушерские патологии, заболевания почек и мочеполовой системы, состояние сосудистой системы и многие другие. Новое оборудование предназначено для улучшения качества диагностики и комфорта пациентов. Благодаря компактному размеру аппарата врачи смогут проводить обследования даже вне стен поликлиники, что значительно расширит возможности оказания медицинской помощи детскому населению города.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.