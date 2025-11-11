Похитил 100 тысяч рублей у семьи пропавшего без вести бойца СВО: скоро мужчин предстанет перед судом

В башкирском городе Мелеузе предстанет перед судом 36-летний мужчина, его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, в прошлом месяце обвиняемый представился сослуживцем сына жителя Мелеуза, который числился пропавшим без вести в зоне проведения специальной военной операции. Под предлогом помощи в возвращении военнослужащего домой, злоумышленник похитил у семьи более 100 тысяч рублей и скрылся.
Правоохранителям потребовался почти месяц, чтобы задержать подозреваемого. Его обнаружили в Кумертау.
Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Возбужденное на мужчину уголовное дело направят в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.
