28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу Волги

Так, за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушениями ограничений хозяйственной и иной деятельности предусмотрены штрафы на граждан от 3 до 4,5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 8 до 12 тыс.; на юридических — от 200 до 400 тыс. рублей.