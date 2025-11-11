Ричмонд
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу Волги

В Волгоградской области 28 автовладельцев оштрафовали за парковку на берегу Волги и Волгоградского водохранилища.

Общая сумма штрафов, как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, составила 181 тысячу рублей.

Стоянку автотранспортных средств в водоохраной зоне, что запрещено, фиксировали не только инспекторы Росприроднадзора, но и других органов власти. Штрафы по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ назначались на основании материалов, поступивших в природоохранное ведомство.

Так, за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушениями ограничений хозяйственной и иной деятельности предусмотрены штрафы на граждан от 3 до 4,5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 8 до 12 тыс.; на юридических — от 200 до 400 тыс. рублей.