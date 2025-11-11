Ричмонд
Лукашенко сказал про тяжелейшие погодные условия в Беларуси

Лукашенко высказался про урожай, напомнив про сложнейшие погодные условия в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения государственных наград передовикам агропромышленного комплекса сказал про тяжелейшие погодные условия в Беларуси. Подробности передает телеграм-канал «Пул Первого».

В 2025 году общереспубликанский каравай при учете рапса и кукурузы в бункерном весе окажется более 11 миллионов тонн зерновых и зернобобовых.

— И это в тяжелейших погодных условиях. Мы выстояли, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам главы государства, в битве за урожай в стране сражались плечом к плечу. Он сообщил, что на поля отправляли сводные отряды из соседних регионов, привлекали сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих, а также всех неравнодушных белорусов.

Ранее Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.

Кстати, Белгидромет сказал про похолодание до −9 градусов и снег в Беларуси: «Вместе с северными потоками начнет поступать воздух из Арктики».

Вместе с тем белорусский врач назвала лечение, которое назначают всем больным артериальной гипертензией.

