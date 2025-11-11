Лукашенко сказал про тяжелейшие погодные условия в Беларуси

По словам главы государства, в битве за урожай в стране сражались плечом к плечу. Он сообщил, что на поля отправляли сводные отряды из соседних регионов, привлекали сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих, а также всех неравнодушных белорусов.