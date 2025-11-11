Кириенко дал старт новому сезону конкурса управленцев «Лидеры России»

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также сказал, что ВЦИОМ регулярно проводит социологический замер, респондентам задается вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может реализовать себя в России и быть успешным без связей и денег. «Когда стартовали [с конкурсом] в 2017 году, ответ “да” на этот вопрос давали 37% опрошенных, опрос этого года дает 83%. То есть рост с 37% до 83% за счет инструментов, созданных президентом», — отметил он.