Кириенко дал старт новому сезону конкурса управленцев «Лидеры России»

«Мы стартуем новым сезоном, но в нем по поручению президента будут предложены существенные отличия. Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», — сказал Кириенко на пресс-конференции в ТАСС.
Он сообщил, что на конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом «совместной деятельностью, то есть или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты». Предусмотрено четыре трека — государственное управление, крупные корпорации, остальные организации, а также самостоятельно собранные команды.
Кириенко напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. «С этого конкурса когда-то начиналось создание президентской платформы “Россия — страна возможностей”. За эти восемь лет у нас создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует», — подчеркнул он.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также сказал, что ВЦИОМ регулярно проводит социологический замер, респондентам задается вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может реализовать себя в России и быть успешным без связей и денег. «Когда стартовали [с конкурсом] в 2017 году, ответ “да” на этот вопрос давали 37% опрошенных, опрос этого года дает 83%. То есть рост с 37% до 83% за счет инструментов, созданных президентом», — отметил он.
Конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», нацеленной на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.