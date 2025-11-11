Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кириенко дал старт новому сезону конкурса управленцев «Лидеры России»

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко дал старт шестому сезону конкурса управленцев «Лидеры России».

Источник: РИА "Новости"

«Мы стартуем новым сезоном, но в нем по поручению президента будут предложены существенные отличия. Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», — сказал Кириенко на пресс-конференции в ТАСС.

Он сообщил, что на конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом «совместной деятельностью, то есть или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты». Предусмотрено четыре трека — государственное управление, крупные корпорации, остальные организации, а также самостоятельно собранные команды.

Кириенко напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. «С этого конкурса когда-то начиналось создание президентской платформы “Россия — страна возможностей”. За эти восемь лет у нас создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует», — подчеркнул он.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также сказал, что ВЦИОМ регулярно проводит социологический замер, респондентам задается вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может реализовать себя в России и быть успешным без связей и денег. «Когда стартовали [с конкурсом] в 2017 году, ответ “да” на этот вопрос давали 37% опрошенных, опрос этого года дает 83%. То есть рост с 37% до 83% за счет инструментов, созданных президентом», — отметил он.

Конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», нацеленной на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше