В Петербурге разработали реабилитационную обувь для детей с ДЦП

«Мы провели биомеханический анализ походки детей с ДЦП в их обуви и в нашем конструкторе низа обуви с различными вариациями подошвы. После анализа совместно с реабилитологами маленьких пациентов была подобрана такая конфигурация подошвы, которая подходит конкретному ребенку и улучшает его паттерн ходьбы, приближая ее к норме. После этого мы изготовили индивидуальную пару обуви для каждого из них», — привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой конструирования и технологии изделий из кожи им. А. С. Шварца СПбГУПТД Сергея Щербакова.