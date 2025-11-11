В Петербурге разработали реабилитационную обувь для детей с ДЦП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали реабилитационную обувь для детей с ДЦП при помощи биомеханического анализа походки. Изделия повышают стабильность шага, снижают риски травм и компенсируют мышечные, суставные дисфункции, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали индивидуальную реабилитационную обувь для детей с ДЦП совместно с медиками АНО “Физическая реабилитация”. Для разработки изделий ученые университета использовали создаваемую ими базу данных, содержащую параметры нормальной ходьбы здорового человека для сравнения индивидуальных показателей детей с ДЦП», — говорится в сообщении.
В базе собрано более 500 показателей. Она охватывает ключевые сценарии ходьбы — от естественной в собственной обуви и в комфортном темпе до ходьбы босиком или в сандалиях. Разработанные изделия корректируют индивидуальные особенности походки, повышают стабильность шага, снижают риски травм, компенсируют мышечные и суставные дисфункции, а также повышают комфорт и качество жизни детей.
По данным пресс-службы, эргономику обуви ученые оценивали с помощью разработанной ими программы, которая позволяет оперативно анализировать и улучшать обувные конструкции. Программа формирует отчет, в котором сравнивается до пяти моделей обуви по ключевым биомеханическим параметрам. Эффективность изготовленных изделий была подтверждена повторным анализом походки детей с ДЦП в новой обуви.
«Мы провели биомеханический анализ походки детей с ДЦП в их обуви и в нашем конструкторе низа обуви с различными вариациями подошвы. После анализа совместно с реабилитологами маленьких пациентов была подобрана такая конфигурация подошвы, которая подходит конкретному ребенку и улучшает его паттерн ходьбы, приближая ее к норме. После этого мы изготовили индивидуальную пару обуви для каждого из них», — привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой конструирования и технологии изделий из кожи им. А. С. Шварца СПбГУПТД Сергея Щербакова.