В Башкирии прошел фольклорный фестиваль «В гостях у Акбузата»

Выступления оценивало компетентное жюри, состоящее из заслуженных работников культуры, преподавателей и деятелей искусства.

Фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества «В гостях у Акбузата» состоялся в Куюргазинском районе Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.

Участники могли проявить себя в конкурсах танцевальных коллективов, сэсэнов «Крылья Акбузата», «Вокальные коллективы, солисты, дуэты», «Фольклорные коллективы» и «Краски детства». Всего было подано 60 заявок из пяти районов и трех городов Башкирии. Юные артисты успешно выступили на сцене, продемонстрировав свои таланты и мастерство.

Выступления оценивало компетентное жюри, состоящее из заслуженных работников культуры, преподавателей и деятелей искусства. Гран-при фестиваля завоевал образцовый фольклорный ансамбль «Йәйғор» из города Сибай. Также победители и призеры были определены в каждом конкурсе.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.