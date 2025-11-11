Ричмонд
53 многоэтажки остались без тепла в Первомайском районе Ростова

Полсотни жилых домов в Ростове остались без тепла из-за дефекта на коммуникациях.

Источник: Комсомольская правда

53 многоквартирных дома в Первомайском районе Ростова-на-Дону временно остались без отопления из-за дефекта на теплотрассе. Об этом днем 11 ноября в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Срочный ремонт коммуникаций потребовался на проспекте Сельмаш. Под отключение на период восстановительных работ попали здания, расположенные в границах улиц Веры Пановой — Металлургической — Воровского и проспекта Сельмаш.

Ориентировочное время выхода на штатный режим теплоснабжения — 20 часов 11 ноября. Ответственная организация — АО «Теплокоммунэнерго».

Добавим, ранее стало известно об отключении тепла в четырех ростовских многоквартирных домах.

