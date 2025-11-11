В колледже Хакасии прошел конкурс «Создай свой бизнес»

«Ключевая цель конкурса — вовлечение студентов СПО, будущих профессионалов региона в мир предпринимательства, а также подготовка перспективных ребят к участию в региональном этапе всероссийского чемпионата профессионального мастерства “Профессионалы”. В качестве эксперта данного конкурса я уже в третий раз», — подчеркнула руководитель центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Екатерина Эклер.