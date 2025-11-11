В колледже Хакасии прошел конкурс «Создай свой бизнес»

Республиканский конкурс «Создай свой бизнес» состоялся в Хакасском колледже профессиональных технологий, экономики и сервиса по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Республики Хакасии.
Восемь студенческих команд из колледжей и техникумов презентовали свои бизнес-проекты. Среди идей — бижутерия из эпоксидной смолы, интернет-магазин экологически чистых продуктов, изделия ручной работы из бисера, контактный зоопарк для всей семьи и оригинальные букеты из лент.
Действующие предприниматели, преподаватели и специалисты бизнес-организаций региона оценивали проекты конкурсантов на оригинальность, актуальность и перспективность реализации.
«Ключевая цель конкурса — вовлечение студентов СПО, будущих профессионалов региона в мир предпринимательства, а также подготовка перспективных ребят к участию в региональном этапе всероссийского чемпионата профессионального мастерства “Профессионалы”. В качестве эксперта данного конкурса я уже в третий раз», — подчеркнула руководитель центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Екатерина Эклер.
По итогам состязаний лучшим признан проект «Капля лета». Его авторы — студентки Дарья Анучина и Дарья Щербакова. Серебряной награды удостоена идея «Шелковые букеты» Виктории Колеватовой и Анастасии Парпус. Третье место заняли Валерия Иващенко и Кристина Полежаева с работой «Био-эстетика».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.