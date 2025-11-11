Reuters: есть угроза раздела сектора Газа между Израилем и ХАМАС

Так как договоренности по срокам и механизмам плана не согласованы враждующими сторонами, сектор Газа может быть разделен между ними на неопределенный срок. Еще одна проблема — страны, которые должны были отправить миротворцев для обеспечения порядка в анклаве, не желают вступать в прямую конфронтацию с ХАМАС.