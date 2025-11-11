Reuters: есть угроза раздела сектора Газа между Израилем и ХАМАС

В материале агентства говорится, что инициатива президента США по реконструкции сектора Газа «терпит неудачу». По прогнозу источников издания, скорее всего, восстанавливать анклав по сценарию американского лидера можно будет только в той зоне, которая контролируется израильской армией.
В настоящее время Израиль осуществляет надзор за половиной территории Средиземноморья, но большая часть палестинцев из сектора Газа сейчас в палатках живут на участке, находящемся под контролем ХАМАС.
Сценарий Трампа предусматривает отступление Израиля и передачу контроля над анклавом переходному органу власти, развертывание многонациональных сил безопасности, а также разоружение ХАМАС.
Так как договоренности по срокам и механизмам плана не согласованы враждующими сторонами, сектор Газа может быть разделен между ними на неопределенный срок. Еще одна проблема — страны, которые должны были отправить миротворцев для обеспечения порядка в анклаве, не желают вступать в прямую конфронтацию с ХАМАС.
Напомним, договоренность о прекращении огня между враждующими сторонами в палестинском анклаве вступила в силу с 10 октября. ХАМАС обязался освободить всех израильских заложников, Израиль — выпустить всех палестинских заключенных. Условия соглашения уже неоднократно нарушались.
Агентство Bloomberg 10 ноября сообщало, что около 200 боевиков ХАМАС скрываются на территории анклава, подконтрольной Израилю, и отказываются сдаться.