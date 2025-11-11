Ричмонд
Пожар случился в спальном корпусе оздоровительного лагеря под Столбцами

МЧС сообщило про пожар в воспитательно-оздоровительном лагере в Столбцовском районе.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в спальном корпусе оздоровительного лагеря под Столбцами. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе отметили, что в Столбцовском районе система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила про пожар на территории воспитательно-оздоровительного лагеря. Информация спасателям о том, что сработала пожарная автоматика, поступила в ночное время.

«По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление на втором этаже в здании спального корпуса», — привели подробности в МЧС.

И добавили, что в результате случившегося пострадал мужчина. Пожар сотрудники МЧС ликвидировали, на месте работали три спасательных машины.

