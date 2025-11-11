Разработана технология, повышающая производительность и качество растительных масел

Как сообщил один из разработчиков, доктор технических наук Александр Остриков, количество оболочки значительно влияет на качественные характеристики масла и его товарный вид. Например, экспериментально установлено, что чем больше лузги (оболочек) содержит перерабатываемое ядро, тем выше кислотное число извлекаемого масла. «Кроме того, оболочка влияет на производительность технологического оборудования, так как рабочий объем машин и аппаратов загружается балластным низкомасличным материалом. Также предложенный нами способ снижает потери белка при переработке», — прокомментировал Остриков.