Разработана технология, повышающая производительность и качество растительных масел

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) запатентовали новую технологию производства растительных масел с удалением семенной оболочки. Это позволит сделать переработку бескожурных масличных культур безотходной и снизит потерю белка при переработке в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГУИТ.
Как пояснили в вузе, семена масличных растений (лен, рапс, кунжут, горчица) перерабатываются, как правило, без предварительного удаления имеющейся тонкой оболочки, в которой содержится значительное количество безазотистых веществ и клетчатки и до 2% липидов. В процессе извлечения масла они могут переходить в продукт и тем самым ухудшать его качество.
«Изобретение позволяет проводить комплексную, безотходную переработку бескожурных масличных культур с увеличением выхода белкового концентрата в 2−3 раз», — пояснили в вузе.
Как сообщил один из разработчиков, доктор технических наук Александр Остриков, количество оболочки значительно влияет на качественные характеристики масла и его товарный вид. Например, экспериментально установлено, что чем больше лузги (оболочек) содержит перерабатываемое ядро, тем выше кислотное число извлекаемого масла. «Кроме того, оболочка влияет на производительность технологического оборудования, так как рабочий объем машин и аппаратов загружается балластным низкомасличным материалом. Также предложенный нами способ снижает потери белка при переработке», — прокомментировал Остриков.
Исследование проводилось в рамках гранта Российского научного фонда. Новая технология включает в себя последовательно: нагревание, шелушение, отвеивание, фотосепарирование для отделения примесей, двухэтапную влаготепловую обработку ядер бескожурных масличных культур. Изобретение может быть использовано для увеличения выхода белкового концентрата, который применяется в продукции спортивного питания, добавляется в фарш, колбасы, сосиски, а также в комбикорма для скота и птицы и сухие корма для кошек и собак.