Ветслужба Воронежской области забраковала более 9 тонн овощей и фруктов

За 9 месяцев 2025 года в Воронежской области изъяли почти 2,2 тысяч тонн мяса и субпродуктов, которые представляли опасность для здоровья людей. Также не допустили к реализации 0,7 тонны молока и молочной продукции, забраковали более 9 тонн овощей и фруктов.