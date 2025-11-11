Ричмонд
Ветслужба Воронежской области забраковала более 9 тонн овощей и фруктов

Продукция была потенциально опасна для людей.

Источник: Комсомольская правда

За 9 месяцев 2025 года в Воронежской области изъяли почти 2,2 тысяч тонн мяса и субпродуктов, которые представляли опасность для здоровья людей. Также не допустили к реализации 0,7 тонны молока и молочной продукции, забраковали более 9 тонн овощей и фруктов.

За истекший период года ветеринарная лаборатория регионального управления ветеринарии провела больше 116 тысяч исследований пищевой продукции и больше 14 тысяч исследований кормов для животных и птицы. В 304 пробах выявили нарушения.

Ветеринары проводили на предприятиях предубойные осмотры животных, в ходе которых выявили около 279 тысяч заболеваний. Большинство из них были незаразны. Лишь в 0,1% были зарегистрированы инфекционные болезни.