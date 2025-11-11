Скандал из-за пчел в Башкирии: 79 пасек работали без необходимой регистрации

Ведомство напоминает, что согласно ветеринарным правилам, утвержденным приказом Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года, до 1 сентября 2025 года все владельцы пчел (как сельхозпредприятия, так и личные подсобные хозяйства) обязаны были внести информацию о своих пчелосемьях в систему ФГИС «Хорриот».