Скандал из-за пчел в Башкирии: 79 пасек работали без необходимой регистрации

В Башкирии нашли 79 незарегистрированных пасек.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзора Башкирии выявили площадки по производству меда, где пчелы не зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе «Хорриот». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводилась в прошлом месяце. Специалисты проанализировали данные систем «Хорриот», «Меркурий» и «Цербер» и установили, что на 79 производственных площадках, оформляющих ветеринарные сопроводительные документы на мед, отсутствует регистрация пчелосемей в установленном порядке.

В период с 29 по 30 октября территориальное управление Россельхознадзора направило 30 предостережений ветеринарным станциям Башкирии за недостоверное внесение данных в электронные ветеринарные сопроводительные документы.

Ведомство напоминает, что согласно ветеринарным правилам, утвержденным приказом Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года, до 1 сентября 2025 года все владельцы пчел (как сельхозпредприятия, так и личные подсобные хозяйства) обязаны были внести информацию о своих пчелосемьях в систему ФГИС «Хорриот».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.