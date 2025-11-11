Москвичи смогут проверить свои знания о манулах

Викторину, посвященную манулам, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин» и странице с онлайн-трансляциями из уличного вольера манула в Московском зоопарке. Развитие цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Новая викторина включает восемь вопросов, в которых нужно выбрать верный ответ из пяти вариантов. Любой может проверить свои знания о пушистом герое ежедневного эфира и, возможно, узнать о диких котах что-то новое — например, об особенностях их естественного поведения или происхождении названия. Выбрать верные ответы поможет опыт просмотра онлайн-трансляций.
За каждый правильный ответ будет начислено по пять баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Для этого зарегистрированным пользователям проекта «Активный гражданин» необходимо заранее авторизоваться на портале mos.ru. Также можно подтвердить указанный в профиле номер телефона во время завершения викторины. Тем, кто еще не присоединился к «Активному гражданину», для начисления баллов надо предварительно пройти регистрацию на сайте проекта.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.