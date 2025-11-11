Москвичи смогут проверить свои знания о манулах

За каждый правильный ответ будет начислено по пять баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Для этого зарегистрированным пользователям проекта «Активный гражданин» необходимо заранее авторизоваться на портале mos.ru. Также можно подтвердить указанный в профиле номер телефона во время завершения викторины. Тем, кто еще не присоединился к «Активному гражданину», для начисления баллов надо предварительно пройти регистрацию на сайте проекта.