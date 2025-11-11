Омские музыканты побывали на мастер-классах Юрия Розума благодаря поддержке ОНПЗ

«Для Омской области большая честь и ответственность принимать высококлассных профессионалов проекта “Музыкальная мастерская Юрия Розума”. Программа “Родные города”, реализующаяся в регионе при поддержке ОНПЗ, помогает в создании комплексной творческой среды для молодого поколения, где дети не только оттачивают мастерство на мастер-классах с признанными мэтрами, но и получают уникальный шанс выступить с ними на одной сцене. Эта работа наглядно показывает молодежи, что в родном городе их ценят, в них верят и создают все условия для реализации самых амбициозных творческих планов», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.