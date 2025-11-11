Омские музыканты побывали на мастер-классах Юрия Розума благодаря поддержке ОНПЗ

В Омске начался осенний сезон «Музыкальной мастерской Юрия Розума» — просветительского проекта по развитию детского музыкального образования. Инициатива реализуется при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Народный артист России Юрий Розум и приглашенные мэтры провели занятия по фортепиано, вокалу, гитаре и ударным инструментам.
«Выпускники нашей мастерской в Омске получают редкую возможность продемонстрировать новые знания на сцене Омской филармонии. Для юных музыкантов выступление вместе с мастерами на главной академической сцене города — это мощный стимул и бесценный опыт, который может определить их будущее. Такое внимательное отношение к молодым талантам делает Омск одним из ведущих центров детского музыкального образования», — сказал народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.
В этом году в мастер-классах приняли участие 200 учащихся и педагогов городских школ искусств. Особенно востребованной стала композиторская лаборатория Ярослава Тимофеева, где юные музыканты создали свои первые авторские произведения.
«Для Омской области большая честь и ответственность принимать высококлассных профессионалов проекта “Музыкальная мастерская Юрия Розума”. Программа “Родные города”, реализующаяся в регионе при поддержке ОНПЗ, помогает в создании комплексной творческой среды для молодого поколения, где дети не только оттачивают мастерство на мастер-классах с признанными мэтрами, но и получают уникальный шанс выступить с ними на одной сцене. Эта работа наглядно показывает молодежи, что в родном городе их ценят, в них верят и создают все условия для реализации самых амбициозных творческих планов», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Завершилась серия мастер-классов концертом в органном зале Омской филармонии, на котором молодые дарования выступили на одной сцене с признанными профессионалами.
«Поддержка музыкального образования — важная часть социальной политики нашего предприятия. Мы помогаем комплексно: не только организуем творческие встречи омских педагогов и юных музыкантов с признанными мастерами, но и целенаправленно обновляем материальную базу. Недавно мы подарили школам искусств новые фортепиано и духовые инструменты. Благодаря этому в Омске появился детский оркестр. Уверен, что такая поддержка поможет раскрыть множество талантов и выведет еще больше омских музыкантов на российские и международные сцены», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
С 2018 года «Музыкальная мастерская» в Омске объединила уже 1 500 педагогов и учеников. Ее выпускники регулярно добиваются успехов на всероссийских и международных конкурсах: пианист Сергей Баженов завоевал «серебро» фестиваля «Kustendorf CLASSIC» в Сербии, вокалистка Мария Тыкманова — специальный приз жюри, а мультиинструменталист Семен Члегов стал призером Национального чемпионата ArtMasters Junior.