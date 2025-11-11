В Якутии пройдет ежегодный зимний фестиваль

Ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартует 24 ноября в Республике Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Зима начинается с Якутии» — фестиваль, который дает старт новогодним праздникам в России, начиная с церемонии зажжения первой в стране новогодней елки. Мероприятие является одним из ключевых событий в сфере событийного туризма и демонстрирует уникальные традиции, культуру и климатические особенности региона.
Одно из нововведений этого года — конкурс «Якутский нож». Также горожан и гостей Якутска традиционно ждут международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», праздник «Строганина» и другие зимние мероприятия. Церемония зажжения первой елки в стране состоится 1 декабря.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.