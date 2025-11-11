Ричмонд
В 2025 году в Иркутской области в вузы подали более 137 тысяч заявлений

В среднем за одно место боролись около 7 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2025 году в Иркутской области в вузы подали более 137 тысяч заявлений. Унивеситеты выделили 8 855 бюджетных мест на этот учебный год. Из этого числа 561 место предназначены для ординатуры и аспирантуры.

Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, в среднем за одно место боролись около 7 человек. По квоте целевого обучения было принято 1090 абитуриентов.

— Нам важно верно сориентировать потенциальных абитуриентов на те возможности, которые есть у высшего образования в регионе, чтобы выпускники школ учитывали их при выборе своего дальнейшего образования, — отметила заместитель министра образования региона Елена Апанович.

В этом году студенты в Иркутской области сделали свой выбор в пользу популярных направлений: прикладная информатика, педагогическое образование, лингвистика, электротехника, нефтегазовое дело, педиатрия, стоматология, строительство, строительство железных дорог, юриспруденция, экономика и другие.