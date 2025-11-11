Ричмонд
Землетрясения на Кубани — есть ли риски для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толчков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3.

«Для Крыма это ничем не чревато, абсолютно. Это далеко. Даже если предположить, что в Сочи произойдет, не дай Бог, событие магнитудой 7, что вообще крайне маловероятно, то в Крыму вы его почувствуете только в виде слабых колебаний», — сказал он.

Ранее завкафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени им. Вернадского Станислав Родин рассказал РИА Новости Крым, что в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов.