«Сумма сокрытой выручки превысила 15 млн рублей». МНС обнародовало подробности проверок частных медцентров Беларуси

В ведомстве сообщили, что под пристальным внимание оказались коммерческие медицинские центры Минска и регионов. При анализе их деятельности специалисты обнаружили своего рода «ред флаги». Так, при плотном потоке пациентов наличная выручка или совсем не фиксировалась, или же стремилась к нулю. Вместе с тем в рабочие дни, чаще всего с 17.00 и до закрытия, и в выходные резко прекращался прием наличной выручки по кассовому оборудованию.