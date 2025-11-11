«Сумма сокрытой выручки превысила 15 млн рублей». МНС обнародовало подробности проверок частных медцентров Беларуси

Ричмонд
МНС нашла 15 млн рублей скрытой выручки при проверке частных медцентров Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МНС нашла 15 млн рублей скрытой выручки при проверке частных медцентров Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве сообщили, что под пристальным внимание оказались коммерческие медицинские центры Минска и регионов. При анализе их деятельности специалисты обнаружили своего рода «ред флаги». Так, при плотном потоке пациентов наличная выручка или совсем не фиксировалась, или же стремилась к нулю. Вместе с тем в рабочие дни, чаще всего с 17.00 и до закрытия, и в выходные резко прекращался прием наличной выручки по кассовому оборудованию.

В МНС уточнили, что все озвученное указывает на преднамеренное сокрытие выручки с целью ухода от налогообложения. Это и подтвердилось в результате проведенных проверок. Технология сокрытия выручки довольно проста: администраторы в медцентрах предлагали рассчитываться пациентам наличными и осуществляли их прием без использования кассы.

«Только за 9 месяцев текущего года сумма сокрытой коммерческими медицинскими центрами выручки превысила 15 млн рублей», — заявили в ведомстве.

И добавили: за счет вырученных незаконным путем средств обогащались руководители и владельцы бизнеса, сотрудники медцентров, получавшие часть зарплаты «в конвертах». Причиненный ущерб государству составил более 700 000 рублей, из которых 600 000 рублей — подоходный налог с физических лиц.

«Так, например, один из стоматологических центров в минском регионе принимал оплату “мимо кассы” на протяжении более четырех лет. Сумма сокрытой выручки составила 3,3 млн рублей», — рассказали в МНС.

