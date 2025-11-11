Ричмонд
Спектакль «Снегурочка» покажут на катке на Конюшенной площади в Петербурге

Ледовую арену в центре Северной столицы откроют 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

13 декабря на Конюшенной площади откроют каток. Там уже начали монтажные работы, для чего временно закрыли парковку. На этот раз ледовую арену украсят объемные световые декорации, «волшебные часы», а также гирлянды и инсталляции, а еще там установят 10-метровую праздничную ель. Но главной изюминкой станет традиционное шоу. И оно не обойдется без звезд фигурного катания. О подробностях сообщил «Петербургский дневник».

— Санкт-Петербургский ледовый театр покажет спектакль «Снегурочка». На арену выйдут его артисты, акробаты и художественный руководитель, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная, — уточнило издание.

Кроме того, в некоторых частях постановки примут участие специальные гости — фигуристы Елизавета Туктамышева и Владислав Дикиджи. Журналисты добавили, что каток на Конюшенной площади будет работать до 11 января.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что парковка на Конюшенной площади начнет снова принимать автомобилистов с 1 февраля 2026 года.