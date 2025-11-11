Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске установят забор на аварийной набережной у речного вокзала

Протяженность ограждения составит 370 метров.

Источник: Комсомольская правда

Власти Омска объявили о поиске подрядчика для установки защитного ограждения на набережной у речвокзала на площади Бухгольца. Информация об этом появилась в начале ноября на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступило БУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет смонтировать металлический забор протяженностью 370 метров с двухстворчатыми воротами. Через каждые 10 метров на ограждении разместят информационные таблички с предупреждением «Опасная зона. Проход запрещен».

Необходимость установки забора связана с аварийным состоянием причала с полой конструкцией.

Начальная цена контракта составила 1,7 млн рублей. Проведение аукциона по выбору исполнителя запланировано на следующую среду — 19 ноября 2025 года.

Напомним, ранее объект принадлежал Росимуществу, затем перешел к частному владельцу, однако суд признал сделку недействительной. Сейчас набережная, по некоторым данным, находится в ведении областного правительства.

Ранее мы сообщили, что в Омске приостановили перекраску общественного транспорта в фирменные цвета.