В Омске установят забор на аварийной набережной у речного вокзала

Власти Омска объявили о поиске подрядчика для установки защитного ограждения на набережной у речвокзала на площади Бухгольца. Информация об этом появилась в начале ноября на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступило БУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет смонтировать металлический забор протяженностью 370 метров с двухстворчатыми воротами. Через каждые 10 метров на ограждении разместят информационные таблички с предупреждением «Опасная зона. Проход запрещен».
Необходимость установки забора связана с аварийным состоянием причала с полой конструкцией.
Начальная цена контракта составила 1,7 млн рублей. Проведение аукциона по выбору исполнителя запланировано на следующую среду — 19 ноября 2025 года.
Напомним, ранее объект принадлежал Росимуществу, затем перешел к частному владельцу, однако суд признал сделку недействительной. Сейчас набережная, по некоторым данным, находится в ведении областного правительства.
Ранее мы сообщили, что в Омске приостановили перекраску общественного транспорта в фирменные цвета.