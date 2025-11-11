Транспортно-логистический центр «Екатеринбург» создадут к 2027 году

ТЛЦ откроют в районе железнодорожной станции Седельниково в рамках масштабного проекта «Сухой порт». Уже в первом квартале следующего года будет представлен проект, объeкт займет площадь более 210 гектаров. Объем переработки грузов к 2030 году на еще одном терминале «Сухого порта» прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн. Сегодня в крупнейший логистический хаб страны входят терминалы «Уральский», «Шувакиш», «C.I.T. Екатеринбург», а также грузовой двор на станции Гипсовая.