Транспортно-логистический центр «Екатеринбург» создадут к 2027 году

ТЛЦ откроют в районе железнодорожной станции Седельниково в рамках масштабного проекта «Сухой порт». Уже в первом квартале следующего года будет представлен проект, объeкт займет площадь более 210 гектаров. Объем переработки грузов к 2030 году на еще одном терминале «Сухого порта» прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн. Сегодня в крупнейший логистический хаб страны входят терминалы «Уральский», «Шувакиш», «C.I.T. Екатеринбург», а также грузовой двор на станции Гипсовая.
«Оборот организаций логистического комплекса составляет порядка 6% общего оборота организаций региона; в первом полугодии этого года — 260 миллиардов рублей, что на 12 процентов выше аналогичного периода прошлого года. С появлением нового терминала “Екатеринбург” инвестиции, налоговые поступления и число рабочих мест в регионе возрастут», — отметил Денис Паслер.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.