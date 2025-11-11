В больницу Долгодеревенского Челябинской области поступило оборудование

Аппарат суточного мониторирования получила больница в селе Долгодеревенском Челябинской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Оборудование выполняет автоматические замеры артериального давления и частоты пульса у свободно передвигающегося пациента в амбулаторных и стационарных условиях в течении суток. Данные передаются в компьютер врача для последующего анализа и формирования заключения специалистом. Прибор компактный, бесшумный, носится на поясе и не мешает пациенту вести привычный образ жизни.
«Благодаря администрации районной больницы села Долгодеревенское и ее помощи в закупке нового аппарата нам удалось сократить очередь на исследование в два раза. В день поставки оборудования было установлено программное обеспечение и проведено обучение медицинского персонала, что позволило начать применять устройство сразу после его получения», — подчеркнул заведующий диагностическим отделением районной больницы села Долгодеревенское Ильдар Юсупов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.