Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуют

В Волгоградской области с 1 января 2026 года Дома престарелых будут называться по-другому — Домами социального обслуживания. Такое решение, как сообщили в областном комитете соцзащиты, принято в соответствии с федеральным законодательством.

Так, с 1 сентября текущего года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 305н, согласно которому российские регионы переходят на усовершенствованную организацию деятельности стационарных соцучреждений.

Домами социального обслуживания будут называться Дома престарелых и психоневрологические интернаты. Переименование будет техническим и не скажется на структуре и штатной численности учреждений, а также на профессиональных льготах сотрудников.

— Специалисты продолжат выполнять комплексные программы реабилитации, абилитации или ухода с учетом индивидуальных особенностей получателей услуг, — сказали в облкомсоцзащиты.

В профильном комитете заверили, что качество и полнота предоставления социальных услуг в учреждениях стационарного обслуживания граждан будут сохранены в полном объеме.