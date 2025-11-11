Ричмонд
Калининградцам объяснили, куда можно сдать старую технику и электронику на переработку

Объём таких отходов в мире увеличивается втрое быстрее, чем население планеты.

Источник: Клопс.ru

Электронные отходы — это самый быстрорастущий вид мусора в мире. Его объём увеличивается втрое быстрее, чем население планеты. Жителям Калининградской области объяснили, куда можно сдать старую технику и электронику на переработку. Об этом сообщает ГП КО ЕСОО в своём телеграм-канале.

«Мало кто задумывается, что у старой техники — две стороны: ценные ресурсы (медь, алюминий, никель, стекло, золото, серебро, платина) и опасные вещества (ядовитый фреон в холодильниках, горючие литий и кобальт в батареях гаджетов, оплётка проводов из поливинилхлорида (PVC) и килограммы свинца в кинескопах телевизоров и мониторов с электронно-лучевыми трубками)», — говорится в сообщении.

Отслужившую технику и электронику можно сдать на переработку в следующие организации:

Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области:

  • Калининград, ул. 5-я Причальная, 2а. Контакты: +7 (4012) 96−00−28.

ООО «Золотой ресурс»:

  • Калининград, ул. Суворова, д. 54в — крупногабаритная техника;
  • Калининград, ул. Больничная, д. 24; ул. Барнаульская д. 5, офис 202 — мелкогабаритная техника. Контакты: +7 (4012) 64−13−09, +7 (909) 777−90−09.