Калининградцам объяснили, куда можно сдать старую технику и электронику на переработку

«Мало кто задумывается, что у старой техники — две стороны: ценные ресурсы (медь, алюминий, никель, стекло, золото, серебро, платина) и опасные вещества (ядовитый фреон в холодильниках, горючие литий и кобальт в батареях гаджетов, оплётка проводов из поливинилхлорида (PVC) и килограммы свинца в кинескопах телевизоров и мониторов с электронно-лучевыми трубками)», — говорится в сообщении.