ФНС заблокировала счета блогера Subo

ФНС заблокировала счета находящегося в розыске блогера Subo.

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам объявленного в розыск блогера Сабхана Мамедова (Subo), следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Банки, в которые направлены решения о приостановлении: Филиал “Санкт-петербургский” АО “Альфа-банк” — последнее приостановление было 10 ноября, ООО “Банк Точка” — последнее приостановление было 10 ноября, АО “ТБанк” — последнее приостановление было 10 ноября», — говорится в данных сервиса.

Кроме того, там указано, что 8 октября регистрирующим органом было принято решение «о предстоящем исключении индивидуального предпринимателя… из ЕГРИП».

Блогеру Subo в июле в Подмосковье было заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Ранее обвинения в тех же преступлениях были предъявлены брату и отцу блогера.

Установлено, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. Далее с денежными средствами в размере 10 миллионов рублей они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.

Отец и брат блогера на момент выдвижения обвинений возместили ИФНС 9 миллионов рублей. Тем временем Субхан Мамедов был объявлен в розыск.