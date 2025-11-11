Юристы сказали, что грозит белорусам за осыпание цветами молодоженов на пороге загса

И предупредили, что с точки зрения законодательства, разбрасывание мусора в неположенном месте влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 16.44 Кодекса об Административных правонарушения в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, или до 1260 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).