Густой туман опустится на Башкирию

МЧС Башкирии сообщило о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается в регионе завтра, 12 ноября. Согласно прогнозу, на территории республики ожидается гололед, на автодорогах образуется гололедица, а видимость на дорогах может ухудшиться до 500 метров из-за тумана.
Погода будет преимущественно облачной с кратковременными прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5−10 м/с.
Температура воздуха в ночное время составит от +1 до −4 градусов, днем — от −1 до +4 градусов.
