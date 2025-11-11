Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Густой туман опустится на Башкирию

МЧС предупреждает о сложных погодных условиях в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии сообщило о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается в регионе завтра, 12 ноября. Согласно прогнозу, на территории республики ожидается гололед, на автодорогах образуется гололедица, а видимость на дорогах может ухудшиться до 500 метров из-за тумана.

Погода будет преимущественно облачной с кратковременными прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5−10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит от +1 до −4 градусов, днем — от −1 до +4 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.