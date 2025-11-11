Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказала, при каком уровне давления врач назначит лекарства

Белорусский кардиолог назвала пороговые цифры артериального давления для начала назначения лекарственных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Пороговые цифры артериального давления для начала назначения лекарственных препаратов на ютуб-канале «Медицинского вестника» назвала завкафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета кандидат медицинских наук, доцент, врач-кардиолог высшей категории Ирина Патеюк.

Медик привела в пример практику назначения лекарств пациентам с высоким давлением от Европейского общества гипертензиологов 2023 года.

«Старт лечения медикаментами артериальной гипертензии для большинства пациентов будет с цифр давления 140 и выше систолическое и 90 и выше диастолическое», — отметила Ирина Патеюк.

Рекомендации этого профессионального сообщества 2024 года несколько изменились, акцент сделан на градирование пациентов по нескольким категориям. Так, например, если на тонометре пациента высвечиваются цифры 120−139 систолическое давление, так называемое верхнее, и 70−89 диастолическое, так называемое нижнее, то в этом случае медики выделяют категории высокого риска инсульта и инфаркта и при неэффективности немедикаментозного лечения (о нем подробнее здесь) подключают лечение таблетками.

Что касается рекомендаций от белорусских кардиологов, то, по словам Ирины Патеюк, всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендована комбинированная медикаментозная терапия основными классами антигипертензивных препаратов (их всего пять) с преимущественным назначением в фиксированных дозах. То есть рекомендовано назначать не один какой-то препарат, а два-три в комплексе.

Исключение сделано для пациентов с артериальной гипертензией первой степени, когда систолическое давление менее 150 мм ртутного столба, а также для пациентов в возрасте 80 лет и старше, ослабленных хрупких пациентов. Им может быть назначена монотерапия или один препарат.

«Итак, комбинированная медикаментозная терапия в преимущественно фиксированных комбинациях назначается практически всем», — подчеркнула Ирина Патеюк.

Кстати, белорусский врач из Гродно Елена Жмакина объяснила, как подобрать лекарство от давления и почему это процесс небыстрый.

«Врач назначает начальное лечение и ждет ответа на него. Пациент, не получив ожидаемого результата, либо бросает лечение, либо меняет врача, начиная все сначала. Важно понимать, что лечение — процесс длительный и поэтапный», — отметила Елена Жмакина.

Мы писали, что белорусские врачи рассказали о нижнем «почечном» давлении: что означает, оптимальные цифры, опасность высоких и низких значений, новые лекарства.

А еще белорусский терапевт сказала, что понятие «рабочее давление» не существует и вот почему.