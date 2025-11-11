Белорусский врач сказала, при каком уровне давления врач назначит лекарства

Рекомендации этого профессионального сообщества 2024 года несколько изменились, акцент сделан на градирование пациентов по нескольким категориям. Так, например, если на тонометре пациента высвечиваются цифры 120−139 систолическое давление, так называемое верхнее, и 70−89 диастолическое, так называемое нижнее, то в этом случае медики выделяют категории высокого риска инсульта и инфаркта и при неэффективности немедикаментозного лечения (о нем подробнее здесь) подключают лечение таблетками.