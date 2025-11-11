Белорусский врач сказала, при каком уровне давления врач назначит лекарства

Пороговые цифры артериального давления для начала назначения лекарственных препаратов на ютуб-канале «Медицинского вестника» назвала завкафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета кандидат медицинских наук, доцент, врач-кардиолог высшей категории Ирина Патеюк.
Медик привела в пример практику назначения лекарств пациентам с высоким давлением от Европейского общества гипертензиологов 2023 года.
«Старт лечения медикаментами артериальной гипертензии для большинства пациентов будет с цифр давления 140 и выше систолическое и 90 и выше диастолическое», — отметила Ирина Патеюк.
Рекомендации этого профессионального сообщества 2024 года несколько изменились, акцент сделан на градирование пациентов по нескольким категориям. Так, например, если на тонометре пациента высвечиваются цифры 120−139 систолическое давление, так называемое верхнее, и 70−89 диастолическое, так называемое нижнее, то в этом случае медики выделяют категории высокого риска инсульта и инфаркта и при неэффективности немедикаментозного лечения (о нем подробнее здесь) подключают лечение таблетками.
Что касается рекомендаций от белорусских кардиологов, то, по словам Ирины Патеюк, всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендована комбинированная медикаментозная терапия основными классами антигипертензивных препаратов (их всего пять) с преимущественным назначением в фиксированных дозах. То есть рекомендовано назначать не один какой-то препарат, а два-три в комплексе.
Исключение сделано для пациентов с артериальной гипертензией первой степени, когда систолическое давление менее 150 мм ртутного столба, а также для пациентов в возрасте 80 лет и старше, ослабленных хрупких пациентов. Им может быть назначена монотерапия или один препарат.
«Итак, комбинированная медикаментозная терапия в преимущественно фиксированных комбинациях назначается практически всем», — подчеркнула Ирина Патеюк.
