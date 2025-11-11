На Мамадышском тракте ограничили скорость движения до 60 км/ч

Как отмечают в комитете по транспорту, с ухудшением погодных условий на дорогах возможны гололед и снежные заносы, видимость снижается. В связи с этим увеличивается риск возникновения ДТП. Снижение скорости — плановая ежегодная мера для повышения безопасности дорожного движения.