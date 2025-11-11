Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Мамадышском тракте ограничили скорость движения до 60 км/ч

Это связано с обеспечением безопасности на дороге в осенне-зимний период.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с ухудшением погодных условий на Мамадышском тракте в Казани изменили скоростной режим: максимальная скорость движения на участке ограничена до 60 км/ч. Временные знаки 80 км/ч демонтированы.

Как отмечают в комитете по транспорту, с ухудшением погодных условий на дорогах возможны гололед и снежные заносы, видимость снижается. В связи с этим увеличивается риск возникновения ДТП. Снижение скорости — плановая ежегодная мера для повышения безопасности дорожного движения.

Водителям рекомендуют быть внимательнее, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость с учетом дорожной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Казани мобильные комплексы начали фиксировать парковку под знаком «Остановка запрещена».