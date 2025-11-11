Прокуратура вернула пенсионерке из Омской области деньги, похищенные мошенниками

В Омской области прокуратура обеспечила возврат денежных средств местной пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников. Как сообщили в прокуратуре Горьковского района, в феврале 2025 года женщина лишилась 32 тысяч рублей после разговора с неизвестными, представившимися сотрудниками службы безопасности банка.
По данным ведомства, злоумышленники убедили пенсионерку перевести деньги на несколько банковских счетов. В ходе расследования уголовного дела полиция установила владельцев этих счетов — ими оказались жители двух регионов России. Те пояснили, что продавали криптовалюту неизвестному мужчине, а расплатился он со счета потерпевшей, с которой у них не было никаких финансовых или иных обязательств.
В целях взыскания неосновательного обогащения прокуратура подала исковые заявления в мировые суды по месту жительства ответчиков. Суды удовлетворили требования надзорного органа и обязали граждан вернуть деньги пенсионерке. На сегодняшний день решения судов исполнены в полном объеме.
