В Архангельске прошел семейный танцевальный фестиваль «Вместе»

Семейный танцевальный фестиваль «Вместе» в Архангельске собрал около 700 участников. Финальный этап мероприятия состоялся 2−4 ноября в региональном молодежном центре по нацпроекту «Семья», сообщили в Агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Участие в фестивале приняли жители Поморья и других регионов России. В рамках мероприятия были организованы танцевальная лаборатория для детей и родителей, съемки видеороликов о танцорах и их семьях, мастер-классы и итоговая конкурсная программа. В финале участники представили постановки, посвященные сохранению исторической памяти, семейных традиций, преемственности поколений.
В соревновательной части приняли участие танцоры в возрасте от семи лет. Они презентовали более 70 номеров в номинациях «Соло», «Дуэты» и в командных выступлениях.
«Фестиваль “Вместе” объединил несколько поколений, предоставив им современную площадку для самовыражения. Это проект, где творчество становится инструментом укрепления семейных связей. Поддержка подобных молодежных инициатив, направленных на развитие семейных ценностей, остается одним из приоритетов нашей работы», — сказал исполняющий обязанности агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.