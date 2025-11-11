Спорткомплекс «Алга» в Стерлитамаке введут в эксплуатацию в 2026 году

Старт работам был дан в августе этого года. Тогда же на территории комплекса была заложена капсула с посланием будущим поколениям, которую предстоит вскрыть в 2055 году. На сегодняшний день на строительной площадке завершено устройство фундамента и продолжается возведение монолитных стен.