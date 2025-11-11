Спорткомплекс «Алга» в Стерлитамаке введут в эксплуатацию в 2026 году

Строительство крупного спортивного объекта — физкультурно-оздоровительного комплекса «Алга» — планируют завершить в Стерлитамаке Республики Башкортостан в следующем году. ФОК возводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
Старт работам был дан в августе этого года. Тогда же на территории комплекса была заложена капсула с посланием будущим поколениям, которую предстоит вскрыть в 2055 году. На сегодняшний день на строительной площадке завершено устройство фундамента и продолжается возведение монолитных стен.
Будущий комплекс площадью 9 тыс. кв. м будет включать современный плавательный бассейн, тренажерный зал, теннисный корт, специализированные залы для занятий единоборствами, волейболом и мини-футболом, а также банно-оздоровительный блок.
«ФОК “Алга” — это уже пятый подобный объект в Республике Башкортостан, и первый в Стерлитамаке, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Такой формат позволяет объединить ресурсы и опыт государства и бизнеса в реализации масштабных и социально значимых проектов», — отметил глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.